Установлены обстоятельства смертельного травмирования рабочего в Минске

Инцидент произошел утром 21 сентября 2020 года на территории строительного объекта на улице Павловского в Минске. По данным следствия, во время работ по кирпичной кладке стен каменщик упал с высоты около 2 м. От полученных травм 63-летний мужчина скончался в больнице.Установлено, что 74-летний ведущий инженер организации не обеспечил должный контроль за соблюдением техники безопасности при строительных работах, в результате чего произошло смертельное травмирование.Ведущий инженер, являясь ответственным за соблюдение правил безопасности во время строительных работ, дал устное указание каменщику доложить верхний ряд стены строящегося административно-бытового комплекса под перекрытие, которое необходимо было выполнить с подмостей (стола каменщика), установленных на высоте 1,8 м. Вместе с тем подмости не были оборудованы перильным и бортовым ограждением, о чем инженеру было достоверно известно. Работник предприятия при натягивании шнура для выставления уровня упал на бетонный пол.Установлено, что погибший во время работ находился в состоянии алкогольного опьянения.Причинами смертельного травмирования стали как действия самого работника, так и необеспечение здоровых и безопасных условий труда на рабочем месте ведущим инженером.Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 303 УК (нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). К нему применена подписка о невыезде и надлежащем поведении.Расследование завершено. Материалы будут переданы в суд.