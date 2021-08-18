Установлены обстоятельства смертельного травмирования рабочего в Минске

Заводской (Минска) районный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела о нарушении правил безопасности строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщает официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.
Инцидент произошел утром 21 сентября 2020 года на территории строительного объекта на улице Павловского в Минске. По данным следствия, во время работ по кирпичной кладке стен каменщик упал с высоты около 2 м. От полученных травм 63-летний мужчина скончался в больнице.
Установлено, что 74-летний ведущий инженер организации не обеспечил должный контроль за соблюдением техники безопасности при строительных работах, в результате чего произошло смертельное травмирование.
Ведущий инженер, являясь ответственным за соблюдение правил безопасности во время строительных работ, дал устное указание каменщику доложить верхний ряд стены строящегося административно-бытового комплекса под перекрытие, которое необходимо было выполнить с подмостей (стола каменщика), установленных на высоте 1,8 м. Вместе с тем подмости не были оборудованы перильным и бортовым ограждением, о чем инженеру было достоверно известно. Работник предприятия при натягивании шнура для выставления уровня упал на бетонный пол.
Установлено, что погибший во время работ находился в состоянии алкогольного опьянения.
Причинами смертельного травмирования стали как действия самого работника, так и необеспечение здоровых и безопасных условий труда на рабочем месте ведущим инженером.
Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 303 УК (нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). К нему применена подписка о невыезде и надлежащем поведении.
Расследование завершено. Материалы будут переданы в суд.