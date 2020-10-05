Пятеро мужчин подозреваются в грубом нарушении общественного порядка: они координировали толпу, участвовали в сцепке и блокировании движения на дорогах. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.
В ведомстве сообщили, что 27-летний житель Столинского района разукомплектовал водомет (вырвал гидронасосы), а 26-летний минчанин забросал спецтехнику камнями. Еще двое активистов из Несвижа и Могилева подозреваются в заклеивании объектива камеры наблюдения на здании Центра изоляции правонарушителей. У них был подельник, но его личность пока не установлена.
– Сейчас молодые люди в ИВС. В их отношении составлены административные протоколы за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Материалы проверки по фактам участия задержанных в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, направлены следователям для дачи правовой оценки, – отметили в МВД.
В ведомстве также уточнили, что некоторые задержанные проходят фигурантами по уголовному делу, так как активно участвовали в августовских беспорядках в столице.
МВД напоминает, что личности протестующих, причастных к совершению преступных деяний, продолжают устанавливаться.
Видео: МВД
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Установлены личности активистов на несанкционированном протесте в Минске
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