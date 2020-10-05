Установлены личности активистов на несанкционированном протесте в Минске

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

В ведомстве сообщили, что 27-летний житель Столинского района разукомплектовал водомет (вырвал гидронасосы), а 26-летний минчанин забросал спецтехнику камнями. Еще двое активистов из Несвижа и Могилева подозреваются в заклеивании объектива камеры наблюдения на здании Центра изоляции правонарушителей. У них был подельник, но его личность пока не установлена.– отметили в МВД.В ведомстве также уточнили, что некоторые задержанные проходят фигурантами по уголовному делу, так как активно участвовали в августовских беспорядках в столице.МВД напоминает, что личности протестующих, причастных к совершению преступных деяний, продолжают устанавливаться.Видео: МВД