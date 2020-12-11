Оперативники витебской милиции установили личность матери мертвого ребенка, которого нашли в мусорном баке. Об этом пишет пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.
В четверг, 10 декабря, СК сообщал о том, что в мусорном контейнере в Витебске было обнаружено тело новорожденного ребенка. При отработке версий произошедшего сыщики областной милиции установили личность женщины, которая может быть причастна к смерти младенца.
Выяснилось, что 30-летняя могилевчанка снимала квартиру в Витебске недалеко от места происшествия, а недавно она съехала и вернулась домой. По предварительной информации, женщина избавилась от тела ребенка сразу же после родов.
Сейчас проводятся необходимые оперативно-разыскные и следственные действия, которые установят все обстоятельства случившегося.
Действиям задержанной следователи дадут правовую оценку.
Видео: МВД
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Установлена личность матери младенца, тело которого нашли в мусорном контейнере
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