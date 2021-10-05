Установлен порядок проектирования и реконструкции распределительных электросетей для жилых домов

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Указом устанавливается порядок финансирования работ по проектированию и реконструкции распределительных электрических сетей для электроснабжения обособленных жилых домов. Энергоснабжающим организациям Минэнерго предоставляется право выступать заказчиками по проектированию и возведению таких сетей.Финансирование работ по проектированию и реконструкции самортизированных распределительных электрических сетей будет осуществляться за счет средств республиканского бюджета, несамортизированных распределительных электрических сетей – с привлечением средств граждан (в размере не более 30% от стоимости реконструкции).Указом устанавливается норма о частичном возмещении средств гражданам при подключении новых потребителей к распределительным электрическим сетям, реконструированным с привлечением средств этих граждан.Порядок организации проектирования и реконструкции распределительных электрических сетей, а также возмещения затрат по присоединению к этим сетям будет определен Советом Министров.