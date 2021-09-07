Усталость оказалась главным признаком заболеваний печени

Характерным симптомом заболеваний печени является усталость. Поскольку в органе нет болевых рецепторов, напрямую сообщать о проблеме он не может. Об этом в эфире программы "Жить здорово" рассказали медики.
– Печень – это орган, который не имеет болевых рецепторов. Поэтому он не может сигнализировать о проблеме напрямую, – обратил внимание врач-педиатр, иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.
По словам специалиста, поскольку печень занимается детоксикацией, "усталость является эквивалентом интоксикации, поэтому когда орган не удаляет токсические вещества, пациент чувствуете себя разбитым, вялым и слабым".
Вместе с тем врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева отметила, что точный диагноз можно поставить только после сдачи биохимического анализа крови на ферменты печени: АЛТ, АСТ и ГГТ.
– Также можно сделать ультразвуковое исследование этого органа, – дополнил слова коллеги Андрей Продеус.
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