Успешный образовательный процесс – это тот, который сочетает разумную консервативность и креативность - Гигин

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– отметил собеседник.Вадим Гигин указал на то, что поколение Z сегодня меняется, но не только под влиянием «цифры». Оно другое в силу ряда факторов.– отметил общественный деятель.Гигин указал на то, что белорусские университеты сегодня эффективно и плотно сотрудничают с северокавказскими, уральскими и иркутскими вузами.– обозначил он.На новый цифровой мир, по мнению эксперта, нужно смотреть как на новые возможности, а не угрозы. Это подтверждается и социологическими исследованиями.Вспоминая свой недавний разговор с ректором БГУ Андреем Королем, специалист подчеркнул, что успешный образовательный процесс – это тот, который сочетает разумную консервативность и креативность.– добавил политолог.