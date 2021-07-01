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  2. Успешный образовательный процесс – это тот, который сочетает разумную консервативность и креативность - Гигин

Успешный образовательный процесс – это тот, который сочетает разумную консервативность и креативность - Гигин

В Минске сегодня продолжает свою работу VIII Форум регионов Беларуси и России. На нем активно обсуждались вопросы цифровизации науки и образования. Свое мнение об этом высказал политолог и историк, декан ФФСН БГУ Вадим Гигин в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».


– Сейчас существует много прогнозов о будущем образования в онлайне. Есть инструментарий наших [социально-гуманитарных наук], который позволяет это измерить. Я выступал в одной из секций форума – «Молодежь онлайн: цифровая сфера будущего» и приводил данные социологических опросов, проведенных в рамках исследования «Студенчество эпохи цифровых технологий», – отметил собеседник.

Вадим Гигин указал на то, что поколение Z сегодня меняется, но не только под влиянием «цифры». Оно другое в силу ряда факторов.

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– В некоторых выступлениях я уловил, что есть угроза цифровизации. Нужно видеть в этом потенциал. На Форуме регионов мы говорили о том, что нас объединяет русский язык, который является языком доступа в интернет. Цифровизация позволила нам приступить к реализации проектов, о которых мы раньше даже не думали, – отметил общественный деятель.


Гигин указал на то, что белорусские университеты сегодня эффективно и плотно сотрудничают с северокавказскими, уральскими и иркутскими вузами.

– Сейчас мы говорим о совместных магистратурах с использованием информационно-коммуникативных технологий. И это пользуется популярностью. Мы сможем даже принимать экзамены с помощью этих технологий, – обозначил он.


На новый цифровой мир, по мнению эксперта, нужно смотреть как на новые возможности, а не угрозы. Это подтверждается и социологическими исследованиями.

Вспоминая свой недавний разговор с ректором БГУ Андреем Королем, специалист подчеркнул, что успешный образовательный процесс – это тот, который сочетает разумную консервативность и креативность.


– Найти этот баланс и будет успехом учебного процесса, – добавил политолог.
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Фото: Михалевич Диана
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