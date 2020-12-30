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Успешное проведение парламентских выборов в Казахстане послужит укреплению белорусско-казахстанского сотрудничества

В октябре 2020 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о проведении в стране парламентских выборов и выборов в местные представительные органы – маслихаты. Был подписан соответствующий Указ. ЦИК Казахстана в соответствии с Конституцией и выборным законодательством назначил дату – 10 января 2021 года.  


Принципиально важно, что выборы состоятся в конституционные сроки, и это дает всем политическим партиям республики планово подготовиться к одному их ответственнейших политических событий – выборам:  разработать предвыборные платформы, поработать над внутренними вопросами, связанными с партийным строительством и т.д.  

Я с большим интересом наблюдал, как в Казахстане задолго до электорального периода власти страны приступили к политической модернизации, созданию условий для развития многопартийности и расширению гражданского участия в общественно-политической жизни страны. Была проделана большая законотворческая работа: внесены поправки и дополнения в Конституционный закон «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов», другие нормативные акты, предусматривающие в том числе введение института парламентской оппозиции и регламентацию ее деятельности. Новационным было решение об  избрании одного председателя и двух секретарей постоянных комитетов Мажилиса Парламента РК из числа депутатов парламентской оппозиции. Кроме того, представители оппозиционных партий наделяются правом инициировать проведение парламентских слушаний не менее одного раза в течение одной сессии, а также определять повестку дня правительственного часа не менее двух раз в течение одной сессии. При этом руководителям фракций политических партий предоставляется гарантированное право выступления на совместных заседаниях Палат Парламента, пленарных заседаниях Мажилиса Парламента, заседаниях постоянных комитетов, рабочих групп, парламентских слушаниях и иных мероприятиях. 

Интересен законодательно закрепленный подход к обеспечению принципа гендерного равенства и создания «социальных лифтов» для молодежи. В частности, Конституционный закон «О выборах в Республике Казахстан» и Закон «О политических партиях» дополнены положениями о введении 30-процентной квоты в партийных списках для женщин и молодежи. 

Изменения коснутся и выборного процесса в маслихаты. И здесь в соответствии с мировой демократической практикой выборы впервые пройдут по партийным спискам. 

Эти меры безусловно, отразились на активизации общественно-политических процессов. ЦИК Казахстана  зарегистрированы партийные списки пяти политических партий, всего 312 кандидатов: народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» из 19 человек; партия «Nur Otan» из 126 человек; политическая партия «ADAL» из 16 человек; демократическая партия Казахстана «Ак жол» из 38 человек; «Народная партия Казахстана» из 113 человек.

Ведущая и крупнейшая партия страны «Nur Otan» впервые в истории воспользовалась возможностью и провела праймериз.

Большую работу проделала ЦИК РК в части обеспечения деятельности института международного наблюдения за выборами: уже сейчас от четырех международных организаций представлены кандидатуры 167-ми наблюдателей: в составе Миссии наблюдателей от СНГ – 142 наблюдателя; Парламентской Ассамблеи ОБСЕ – 9 наблюдателей; Ограниченной Миссии БДИПЧ/ОБСЕ по наблюдению за выборами – 2 наблюдателя; Миссии наблюдателей от ШОС – 14 наблюдателей. От 14 иностранных государств на аккредитацию представлены 23 кандидатуры. С большим удовлетворением хочу отметить, что в качестве наблюдателей в Казахстане будут работать два представителя Парламента Беларуси.

В целом, парламентские выборы в Казахстане проходят в сложных условиях, вызванных пандемией COVID-19 и связанных с ними экономическим кризисом, охвативших все страны мира, социальной напряженностью. И поэтому для обеспечения устойчивого дальнейшего развития страны очень важно, чтобы каждый казахстанец сделал ответственный выбор, способствующий миру и стабильности в государстве.

Хотел бы пожелать всему братскому народу  Казахстана успешного проведения выборов, что в целом может послужить укреплению дружбы и процветания народов Беларуси и Казахстана.

В октябре 2020 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о проведении в стране парламентских выборов и выборов в местные представительные органы – маслихаты. Был подписан соответствующий Указ. ЦИК Казахстана в соответствии с Конституцией и выборным законодательством назначил дату – 10 января 2021 года.  

Принципиально важно, что выборы состоятся в конституционные сроки, и это дает всем политическим партиям республики планово подготовиться к одному их ответственнейших политических событий – выборам:  разработать предвыборные платформы, поработать над внутренними вопросами, связанными с партийным строительством и т.д.  

Я с большим интересом наблюдал, как в Казахстане задолго до электорального периода власти страны приступили к политической модернизации, созданию условий для развития многопартийности и расширению гражданского участия в общественно-политической жизни страны. Была проделана большая законотворческая работа: внесены поправки и дополнения в Конституционный закон «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов», другие нормативные акты, предусматривающие в том числе введение института парламентской оппозиции и регламентацию ее деятельности. Новационным было решение об  избрании одного председателя и двух секретарей постоянных комитетов Мажилиса Парламента РК из числа депутатов парламентской оппозиции. Кроме того, представители оппозиционных партий наделяются правом инициировать проведение парламентских слушаний не менее одного раза в течение одной сессии, а также определять повестку дня правительственного часа не менее двух раз в течение одной сессии. При этом руководителям фракций политических партий предоставляется гарантированное право выступления на совместных заседаниях Палат Парламента, пленарных заседаниях Мажилиса Парламента, заседаниях постоянных комитетов, рабочих групп, парламентских слушаниях и иных мероприятиях. 

Интересен законодательно закрепленный подход к обеспечению принципа гендерного равенства и создания «социальных лифтов» для молодежи. В частности, Конституционный закон «О выборах в Республике Казахстан» и Закон «О политических партиях» дополнены положениями о введении 30-процентной квоты в партийных списках для женщин и молодежи. 

Изменения коснутся и выборного процесса в маслихаты. И здесь в соответствии с мировой демократической практикой выборы впервые пройдут по партийным спискам. 

Эти меры безусловно, отразились на активизации общественно-политических процессов. ЦИК Казахстана  зарегистрированы партийные списки пяти политических партий, всего 312 кандидатов: народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» из 19 человек; партия «Nur Otan» из 126 человек; политическая партия «ADAL» из 16 человек; демократическая партия Казахстана «Ак жол» из 38 человек; «Народная партия Казахстана» из 113 человек.

Ведущая и крупнейшая партия страны «Nur Otan» впервые в истории воспользовалась возможностью и провела праймериз.

Большую работу проделала ЦИК РК в части обеспечения деятельности института международного наблюдения за выборами: уже сейчас от четырех международных организаций представлены кандидатуры 167-ми наблюдателей: в составе Миссии наблюдателей от СНГ – 142 наблюдателя; Парламентской Ассамблеи ОБСЕ – 9 наблюдателей; Ограниченной Миссии БДИПЧ/ОБСЕ по наблюдению за выборами – 2 наблюдателя; Миссии наблюдателей от ШОС – 14 наблюдателей. От 14 иностранных государств на аккредитацию представлены 23 кандидатуры. С большим удовлетворением хочу отметить, что в качестве наблюдателей в Казахстане будут работать два представителя Парламента Беларуси.

В целом, парламентские выборы в Казахстане проходят в сложных условиях, вызванных пандемией COVID-19 и связанных с ними экономическим кризисом, охвативших все страны мира, социальной напряженностью. И поэтому для обеспечения устойчивого дальнейшего развития страны очень важно, чтобы каждый казахстанец сделал ответственный выбор, способствующий миру и стабильности в государстве.

Хотел бы пожелать всему братскому народу Казахстана успешного проведения выборов, что в целом может послужить укреплению дружбы и процветания народов Беларуси и Казахстана.

Олег Левшунов,
экс-депутат Палаты Представителей Национального Собрания Республики Беларусь 
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Фото: Владимир ШЛАПАК
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