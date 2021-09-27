Успех в карьере ждет некоторых знаков зодиака в начале октября

Профессиональные достижения непосредственно влияют на все сферы жизни человека. Кто-то долго и упорно идет к желаемой должности, а кто-то без особого труда шагает по ступеням карьерной лестницы. В начале октября звезды помогут в этом вопросе представителям некоторых знаков зодиака. Кого ждет успех в карьере? Ищите себя в списке везунчиков!



фото pixabay.com

Близнецы

Начало октября будет складываться очень удачно для Близнецов. Решить затянувшиеся рабочие вопросы помогут нужное знакомство и новые деловые связи. Появятся новые возможности, в том числе более высокая и ответственная должность. Возможно, Близнецов будет терзать страх и тревога перед открывшимися перспективами. Поддаваться панике точно не стоит. Представителям этого знака следует браться за дела рассудительно и без спешки, тщательно анализировать задачи и расставлять приоритеты. В таком случае в работе будет царить полный порядок.

Скорпион

Скорпионам звезды приготовили сюрприз. В начале октября их ждет внезапная и кардинальная смена привычной рабочей обстановки. Это могут быть и новые обязанности, и повышенная ответственность, и смена руководства, и новое место работы, и даже смена жительства из-за профессиональной деятельности. Ясно одно: для Скорпионов настанет интересное и увлекательное время. А трудности, особенно в работе, представителей этого знака никогда не пугали и не останавливали на пути к своим целям.

Козерог

Трудолюбию и ответственности Козерогов может позавидовать каждый. В сочетании с повышенной работоспособностью представители этого знака становятся просто незаменимыми работниками. Только вот все эти качества не всегда приводят Козерогов к высоким постам. Движение по карьерной лестнице дается им с трудом. Но в начале октября звезды будут на стороне Козерогов. Заслуженное повышение по службе, которое уже заставило себя ждать, придет к ним. На новой должности Козерогам предстоит работать еще больше, но высокая материальная отдача будет хорошим стимулом.