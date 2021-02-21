Успех любой организации на 95-98% зависит от руководителя - Маркевич

Успех любой организации на 95-98% зависит от руководителя. Такое мнение высказал министр культуры Анатолий Маркевич в интервью программе "Контуры" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Кадровой политике нужно уделять внимание регулярно. Я в этом уверен. По моему глубокому убеждению, успех любой организации - от самой маленькой до самой масштабной - на 95-98% зависит от руководителя, потому что он сегодня является стратегом и тактиком", - сказал Анатолий Маркевич.

"Если руководитель не верит в то, что делает, или слабо верит, успеха не будет, ему коллектив не поверит, за ним не пойдет", - продолжил министр. Он уверен, что успех "должен делиться на всех", а ответственность за отсутствие результатов следует взять на себя, "потому что не сработал и не зарядил коллектив, не смог убедить, где-то просчеты произошли".

Анатолий Маркевич признался, что не ощущает себя "инородным телом в живом организме сферы культуры и искусства", хотя пришел на должность министра со стороны. "На мой взгляд, мы решаем конкретные задачи, проблемы, которые существуют. Опыт предыдущих лет позволяет несколько по-другому взглянуть на происходящее", - отметил министр. Также он добавил, что театр для него становится потребностью. "Приходя в зал, погружаешься в ту атмосферу, которая царит на сцене, она просто завораживает", - сказал он.

По материалам БЕЛТА