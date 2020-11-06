По инициативе Федерации профсоюзов Беларуси усовершенствован порядок предоставления кредита на льготных условиях для оплаты первого высшего образования, пишет БЕЛТА.
Подобный кредит предоставлялся гражданам, если среднемесячный совокупный доход на каждого члена семьи не превышал 350% утвержденного бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения.
Летом текущего года некоторые родители первокурсников не смогли получить подобный кредит из-за отказа, причиной которого было превышение установленного уровня совокупного дохода в связи с получением работниками организаций здравоохранения, участвующими в оказании медицинской помощи пациентам с коронавирусом, соответствующих выплат со стороны нанимателей и профсоюзов. Также под эту категорию попали люди, которые перенесли COVID-19.
– В августе к нам начали поступать обращения как от самих студентов, так и от их родителей. Особенно это актуально для тех, кто решил связать свою жизнь с медициной. Федерация профсоюзов обратилась в Правительство с предложениями внести изменения и дополнения в соответствующее постановление. Так как данные выплаты не носят регулярного характера, мы видели необходимость оперативно скорректировать законодательство, чтобы студенты смогли получить кредит на льготных условиях, – рассказал начальник главного управления социального партнерства и трудовых отношений Федерации профсоюзов Дмитрий Шевчук.
В настоящее время, согласно постановлению, кредит будет предоставляться с учетом особенностей, определенных инструкцией. В среднемесячный совокупный доход на каждого члена семьи кредитополучателя не включаются ежемесячные надбавки работникам здравоохранения бюджетных организаций и материальная помощь, выплаченная нанимателями и профсоюзами в случае заболевания коронавирусной инфекцией.
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Усовершенствован порядок предоставления кредита для оплаты первого высшего образования – ФПБ
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Фото: Владимир ШЛАПАК