Усовершенствован порядок предоставления кредита для оплаты первого высшего образования – ФПБ

Подобный кредит предоставлялся гражданам, если среднемесячный совокупный доход на каждого члена семьи не превышал 350% утвержденного бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения.Летом текущего года некоторые родители первокурсников не смогли получить подобный кредит из-за отказа, причиной которого было превышение установленного уровня совокупного дохода в связи с получением работниками организаций здравоохранения, участвующими в оказании медицинской помощи пациентам с коронавирусом, соответствующих выплат со стороны нанимателей и профсоюзов. Также под эту категорию попали люди, которые перенесли COVID-19., – рассказалВ настоящее время, согласно постановлению, кредит будет предоставляться с учетом особенностей, определенных инструкцией. В среднемесячный совокупный доход на каждого члена семьи кредитополучателя не включаются ежемесячные надбавки работникам здравоохранения бюджетных организаций и материальная помощь, выплаченная нанимателями и профсоюзами в случае заболевания коронавирусной инфекцией.