Условия в ЛТП будут строже для тех, кто направляется туда повторно

Об этом сообщил журналистам заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по международным делам и национальной безопасности Валерий Гайдукевич сегодня перед началом заседания сессии верхней палаты Парламента.



Сенатор пояснил, что условия содержания будут отличаться для граждан, которые впервые проходят лечение в ЛТП, и тех, кто направляется туда повторно или привлекался к уголовной ответственности:



- Для них будут приняты более строгие меры для возвращения к нормальной жизни.



Также благодаря изменения в законе о порядке и условиях направления граждан в лечебно-трудовые профилактории и условиях нахождения в них станет проще направить в ЛТП трудоспособных граждан, ведущих асоциальный образ жизни, добавил Валерий Гайдукевич.