"Условия не хуже, чем в прошлом году" – депутаты ратифицировали соглашение о ценах на поставку природного газа

напомнил, что протокол о внесении изменения в Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Республику Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, от 25 ноября 2011 года был подписан в Москве 16 апреля 2021 года:Согласно документу, в 2021-м цена на газ для Республики Беларусь определяется путем индексации цены на газ, действующей в 2020 году (127 долларов США за 1 тыс. куб. м), на величину инфляции, определяемую согласно статье 1 Соглашения, и составляет 128,52 доллара США за 1 тыс. куб. м.Комментируя законопроект, Игорь Комаровский подчеркнул, что условия по поставке природного газа не ухудшились по сравнению с прошлым годом.