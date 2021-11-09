"Условия не хуже, чем в прошлом году" – депутаты ратифицировали соглашение о ценах на поставку природного газа

Депутат Игорь Комаровский напомнил, что протокол о внесении изменения в Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Республику Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, от 25 ноября 2011 года был подписан в Москве 16 апреля 2021 года:
– Протоколом определены принципы формирования и установления цены на импортируемый российский природный газ, поставляемый в Республику Беларусь в 2021 году. Он конкретизирует и продлевает до 31 декабря 2021 года сроки применения иного порядка определения цены на импортируемый газ в Республику Беларусь, чем предусмотрено частями первой — шестой статьи 3 Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Республику Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, от 25 ноября 2011 года.
Согласно документу, в 2021-м цена на газ для Республики Беларусь определяется путем индексации цены на газ, действующей в 2020 году (127 долларов США за 1 тыс. куб. м), на величину инфляции, определяемую согласно статье 1 Соглашения, и составляет 128,52 доллара США за 1 тыс. куб. м.
Комментируя законопроект, Игорь Комаровский подчеркнул, что условия по поставке природного газа не ухудшились по сравнению с прошлым годом.