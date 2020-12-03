Беспорядки возле предприятия произошли 17 августа. Согласно материалам дела, примерно в 12 часов рядом с корпусами заводоуправлений собралась толпа из работников БМЗ и не только. Несколько агрессивно настроенных граждан стали накалять обстановку, выкрикивать лозунги и агитировать собравшихся пойти на территорию промышленной зоны, остановить производство. Часть митингующих поддалась призывам и проникла на территорию предприятия. Была заблокирована дорога для движения технологического транспорта. В результате тяжеловоз «БелАЗ» не смог своевременно доставить сырье в электросталеплавильные цеха, что привело к остановке выплавки стали в трех печах и причинению ущерба.
Происшествием на БМЗ занялось управление СК по Гомельской области. Было заведено уголовное дело в отношении четверых организаторов и активных участников беспорядков.
- Им предъявлено обвинение по статье об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта и организации, и активное участие в таких действиях,- сообщают в УСК по Гомельской области.
Фото из материалов дела
Двое из фигурантов в ходе расследования признали свою вину, раскаялись в содеянном и возместили причиненный ущерб. Третий заключен под стражу, четвертый, гражданин Российской Федерации, скрылся и объявлен в розыск.
Дело расследовано и передано в прокуратуру для дальнейшего направления в суд.
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УСК по Гомельской области расследовало уголовное дело о беспорядках на БМЗ
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ