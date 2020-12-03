УСК по Гомельской области расследовало уголовное дело о беспорядках на БМЗ

Фото из материалов дела

Происшествием на БМЗ занялось управление СК по Гомельской области. Было заведено уголовное дело в отношении четверых организаторов и активных участников беспорядков.- сообщают в УСК по Гомельской области.Двое из фигурантов в ходе расследования признали свою вину, раскаялись в содеянном и возместили причиненный ущерб. Третий заключен под стражу, четвертый, гражданин Российской Федерации, скрылся и объявлен в розыск.Дело расследовано и передано в прокуратуру для дальнейшего направления в суд.