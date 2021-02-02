В УСК по Брестской области рассказали, что в результате противоправных действий повреждены 11 автомобилей и 1 автобус УВД Брестского облисполкома, 2 автобуса Брестского автобусного парка и другое городское имущество. Общая сумма причиненного имущественного вреда составила более 27 тысяч рублей. Официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк прокомментировал:
- Следователями допрошены обвиняемые, потерпевшие и свидетели, проведены осмотры места происшествия, изъятых в ходе него предметов, а также видеозаписей, размещенных в интернете и в мобильных телефонах обвиняемых, благодаря чему детально установлены действия каждого из них. В отношении 10 обвиняемых уголовное дело выделено в отдельное производство и передано прокурору для направления в суд. К 7 обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу, к двоим – отдача несовершеннолетнего под присмотр, еще к одному – подписка о невыезде и надлежащем поведении. Все они - жители Бреста, Брестского и Дрогичинского района в возрасте от 17 до 45 лет. Двое из них ранее привлекались к уголовной ответственности. Участники несанкционированных массовых мероприятий в областном центре, нарушая общественный порядок, применяли насилие к сотрудникам органов внутренних дел, используя для этого палки, урны, тротуарную плитку, фрагменты скамеек и пиротехнические изделия. Кроме того, фигуранты уничтожали и повреждали имущество на центральных улицах города и возводили баррикады.
УСК по Брестской области напоминает, что участие в массовых беспорядках наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.
Фото УСК по Брестской области
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УСК по Брестской области продолжает расследование массовых беспорядков, произошедших в Бресте 10-11 августа прошлого года
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