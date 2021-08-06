Усилена охрана госграницы Беларуси – ГПК

По поручению Президента усилена охрана Государственной границы Республики Беларусь, сообщили в ГПК.
– Так как литовская сторона организованно доставляет к белорусской границе иностранцев, стремящихся получить убежище в странах Евросоюза, а также в целях недопущения провокаций со стороны Литвы органы пограничной службы задействовали все необходимые силы и средства для предотвращения незаконного пересечения границы Беларуси, – пояснил официальный представитель ГПК Антон Бычковский.
По его словам, на всей территории участка государственной границы с Литвой используются мобильные тактические резервы пограничных групп и отрядов, дополнительно экипированные для решения обозначенных задач.
Фото из архива БЕЛТА