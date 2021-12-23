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Ушла из жизни писательница Джоан Дидион

Американская писательница Джоан Дидион, автор мемуаров "Год магического мышления" (The Year of Magical Thinking, 2005) ушла из жизни в возрасте 87 лет, пишет ТАСС.


Согласно информации агентства Associated Press (AP), которое ссылается на заявление издательского дома Penguin Random House, писательница умерла из-за болезни Паркинсона.

"Дидион была одной из самых проницательных писательниц и проницательных наблюдателей страны. Ее самые продаваемые художественные произведения, комментарии и мемуары получили множество наград и считаются современной классикой", – приводит Associated Press выдержки из заявления издательства.

Джоан Дидион родилась в 1934 году в населенном пункте Сакраменто (штат Калифорния). В 1970 году читатели впервые увидели роман "Как Бог на душу положит" (Play It as It Lays), который журнал The Times включил в перечень 100 лучших романов, написанных на английском языке с 1923 по 2005 год. 
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Фото: РЕЙТЕР
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