Ушла из жизни писательница Джоан Дидион

Согласно информации агентства Associated Press (AP), которое ссылается на заявление издательского дома Penguin Random House, писательница умерла из-за болезни Паркинсона., – приводит Associated Press выдержки из заявления издательства.Джоан Дидион родилась в 1934 году в населенном пункте Сакраменто (штат Калифорния). В 1970 году читатели впервые увидели роман "Как Бог на душу положит" (Play It as It Lays), который журнал The Times включил в перечень 100 лучших романов, написанных на английском языке с 1923 по 2005 год.