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Ушла из жизни Нина Ургант

Народная артистка России Нина Ургант умерла в Санкт-Петербурге на 93-м году жизни, передает ТАСС.


– Нина Николаевна Ургант, ветеран нашего театра, скончалась на 93-м году жизни, – уточнили в пресс-службе Александринского театра, где служила артистка.

Информации о прощании и похоронах актрисы пока нет.

Нина Ургант родилась 4 сентября 1929 года в городе Луге Ленинградской области. В 1953 году окончила Ленинградский театральный институт им. А. Н. Островского и начала работать в Академическом театре имени Ф. Волкова в Ярославле. С 1954 года Нина Ургант была одной из ведущих актрис в «Ленкоме», а в 1962 году Ургант перешла в Александринский театр, где сыграла по меньшей мере 30 ролей.

Свою первую значительную роль в кино актриса сыграла в 1962 году в мелодраме «Вступление». Далее последовали образ Люси в фильме «Я родом из детства» и роль Анны Михайловны в картине «Сыновья уходят в бой» белорусского режиссера Виктора Турова.

 Наиболее запомнившейся ролью актрисы стала медсестра Рая из знаменитого фильма  «Белорусский вокзал» Андрея Смирнова. 

 Последнюю роль Нина Ургант сыграла в 2008 году в картине "Азиат".

Фото: ТАСС
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