Ушла из жизни художник Алла Непочелович

Она скончалась в новогоднюю ночь от тяжелой болезни. Ей было всего 69…







Печальную весть подтвердили в Белорусском союзе художников.

— Алла Ивановна ушла от нас на пике признания, — говорит председатель союза Глеб Отчик. — В августе она стала лауреатом II Национальной премии в области изобразительного искусства в номинации декоративно-прикладного искусства, а буквально месяц назад Министерство культуры Беларуси наградило ее почетной грамотой. Для всех нас это огромная потеря. Нечасто встретишь человека настолько многопрофильного и эффективного во всех отношениях. Она была одинаково искренней и в творчестве, и в работе на благо нашей организации. Нам будет очень ее не хватать.

Неоценим вклад Аллы Ивановны Непочелович в декоративно-прикладное искусство Беларуси. Ее гобеленами украшен Дворец Независимости и Национальная библиотека, Гродненский драматический театр и Могилёвский областной дворец культуры. Творения ее рук хранятся в большинстве наших крупных музеев и радуют людей во многих странах мира — от Венгрии до Казахстана. Огромное число ее работ было представлено на самых разных выставках и разошлось по миру в виде репродукций.





При этом она сама сделала исключительно много для популяризации белорусского декоративно-прикладного искусства. Ее трудами было реализовано 17 крупных арт-проектов, свыше 30 выставок белорусских художников как на родине, так и в других странах мира.

И, конечно, ее ученики. За два десятилетия преподавательской деятельности на кафедре народного творчества и ремесел Белорусского государственного университета культуры и искусств Алла Ивановна подготовила 26 лауреатов и дипломантов международных и республиканских конкурсов. Многие ее питомцы стали членами творческих союзов, видными мастерами, преподавателями.

Кстати, именно Алла Ивановна в свое время позаботилась о том, чтобы студенты Университета культуры и искусств получили в свое распоряжение великолепную выставочную площадку, которой по праву гордится наша столица.

— Галерея «Университет культуры» создана по протоколу посещения БГУКИ Главой государства в 2000 году, — рассказывала Алла Ивановна Непочелович много лет спустя. — Мы с Тамарой Васюк по просьбе тогдашнего ректора Ядвиги Домениковны Григорович сделали в библиотеке выставку работ наших студентов. Александру Григорьевичу всё очень понравилось, в том числе тканые сценические костюмы моих учеников. Он спросил у меня, где же народ может увидеть эту красоту. Я ответила, что у нас в университете нет такой возможности, так как отсутствует художественная галерея. Он меня спросил, а не отдать ли галерею во Дворце Республики университету. Я сказала, что это совершенно нереально. Он тут же подозвал своего секретаря Заметалина и сказал: «Пиши. Передать галерею университету…» Через год был подписан Указ, и Фёдор Ястреб стал её первым директором, а мы с Тамарой, можно сказать, с галереей от её истоков...

Первая выставка в галерее называлась символично — «Невычэрпныя крыніцы», — и была посвящена творчеству Аллы Непочелович и Тамары Васюк.

Теперь дело жизни Аллы Ивановны будут продолжать ее ученики.

juliaandr@gmail.com

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