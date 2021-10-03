Ушла из жизни этномузыколог, крупнейший специалист по белорусской народной инструментальной музыке Инна Назина

Всего лишь месяц не дожила она до своего 84-летия. Коренная минчанка, выпускница фортепианного отделения Белорусской академии музыки, с самых юных лет она была в гуще музыкальных событий, прекрасно знала и любила академическую музыкальную культуру, в 1977 году написала замечательную работу о белорусских фортепианных концертах. Но ее сердце было отдано фольклору.
В Белорусском государственном архиве кинофотофонодокументов хранится кинопленка, запечатлевшая церемонию открытия нового здания Белорусской государственной консерватории. 17 февраля 1958 года в консерваторском фойе состоялся митинг, на котором с приветственной речью к присутствующим обратился министр культуры БССР Григорий Яковлевич Киселев, а с ответным словом выступили ректор консерватории Анатолий Васильевич Богатырев и студентка Инна Рыдлевская — впоследствии профессор, доктор искусствоведения Инна Назина.
Уже тогда она была лучшей из лучших. Всю свою жизнь она посвятила науке. Исколесила с экспедициями всю страну, ясно понимая: древние пласты фольклора уходят, нужно срочно их запечатлеть.
С особым вниманием она изучала так называемые первичные музыкальные инструменты и их использование в народной культуре и народном быту. Заимствованные из природы пищалки и свистульки, травинки, листья деревьев, само тело человека как музыкальный инструмент — все это занимало ее в той же мере, что и цимбалы, бубен, скрипка, жалейка, гармонь и другие привычные нам народные инструменты.
Своими знаниями и уникальными экспедиционными материалами она щедро делилась со студентами и аспирантами. Среди ее учеников — доктора искусствоведения Ольга Дадиомова и Наталья Яконюк.
Но самое главное, что осталось после нее, — это книги, которые будут настольными и через сто, и через двести лет, — столько, сколько будет жить интерес к белорусской народной культуре. За свой главный труд — монографию «Белорусские народные музыкальные инструменты», вышедшую из печати в 1997 году, — Инна Дмитриевна Назина была награждена Почетным знаком Министерства культуры Республики Беларусь, а год спустя — Специальной премией Президента.
— С уважаемой Инной Дмитриевной мы контактировали и сотрудничали с 1988 года в процессе подготовки к республиканскому празднику «Играй, гармонь!», который положил начало целенаправленной работе по возрождению и введению в практику ранее забытых белорусских народных музыкальных инструментов, — рассказывает председатель Белорусского фонда культуры Тадеуш Стружецкий. — Позже при ее самом активном участии была подготовлена первая республиканская выставка народных инструментов в Государственном историческом музее и издан первый каталог музыкальных инструментов. Вспоминаются многочисленные встречи на фестивалях «Звенят цимбалы и гармонь" в Поставах, на семинарах, конференциях... Она была настоящей труженицей на ниве возрождения народного музыкального искусства Беларуси.
Инна Дмитриевна Назина была одним из первых исследователей знаменитой «Полоцкой тетради». Хорошо помню ее блистательный доклад на эту тему, прочитанный в марте 1987 года в Клубе друзей оперы.
В XXI веке Инна Дмитриевна нашла для себя новый объект изучения — колокола и колокольный звон. Фактически, она стала зачинательницей белорусской кампанологии — науки о колоколах и курантах. Несмотря на возраст и болезни, она продолжала свои исследования буквально до последних дней жизни.
Белорусская научная и музыкальная общественность глубоко скорбит об ее уходе и выражает самые глубокие соболезнования родным и близким.
Фото из архива