Ушла из жизни этномузыколог, крупнейший специалист по белорусской народной инструментальной музыке Инна Назина

В Белорусском государственном архиве кинофотофонодокументов хранится кинопленка, запечатлевшая церемонию открытия нового здания Белорусской государственной консерватории. 17 февраля 1958 года в консерваторском фойе состоялся митинг, на котором с приветственной речью к присутствующим обратился министр культуры БССР Григорий Яковлевич Киселев, а с ответным словом выступили ректор консерватории Анатолий Васильевич Богатырев и студентка Инна Рыдлевская — впоследствии профессор, доктор искусствоведения Инна Назина.Уже тогда она была лучшей из лучших. Всю свою жизнь она посвятила науке. Исколесила с экспедициями всю страну, ясно понимая: древние пласты фольклора уходят, нужно срочно их запечатлеть.С особым вниманием она изучала так называемые первичные музыкальные инструменты и их использование в народной культуре и народном быту. Заимствованные из природы пищалки и свистульки, травинки, листья деревьев, само тело человека как музыкальный инструмент — все это занимало ее в той же мере, что и цимбалы, бубен, скрипка, жалейка, гармонь и другие привычные нам народные инструменты.Своими знаниями и уникальными экспедиционными материалами она щедро делилась со студентами и аспирантами. Среди ее учеников — доктора искусствоведения Ольга Дадиомова и Наталья Яконюк.Но самое главное, что осталось после нее, — это книги, которые будут настольными и через сто, и через двести лет, — столько, сколько будет жить интерес к белорусской народной культуре. За свой главный труд — монографию «Белорусские народные музыкальные инструменты», вышедшую из печати в 1997 году, — Инна Дмитриевна Назина была награждена Почетным знаком Министерства культуры Республики Беларусь, а год спустя — Специальной премией Президента.— рассказывает председатель Белорусского фонда культуры Тадеуш Стружецкий.Инна Дмитриевна Назина была одним из первых исследователей знаменитой «Полоцкой тетради». Хорошо помню ее блистательный доклад на эту тему, прочитанный в марте 1987 года в Клубе друзей оперы.В XXI веке Инна Дмитриевна нашла для себя новый объект изучения — колокола и колокольный звон. Фактически, она стала зачинательницей белорусской кампанологии — науки о колоколах и курантах. Несмотря на возраст и болезни, она продолжала свои исследования буквально до последних дней жизни.Белорусская научная и музыкальная общественность глубоко скорбит об ее уходе и выражает самые глубокие соболезнования родным и близким.Фото из архива