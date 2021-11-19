Ушла из жизни актриса Нина Агапова, снимавшаяся в фильме "12 стульев"

Советская и российская актриса театра и кино Нина Агапова умерла на 96-м году жизни, передает ТАСС.
– Сегодня умерла Нина Федоровна Агапова, – рассказал киновед Сергей Капков.
Он также добавил, что дата прощания и похорон в настоящий момент неизвестна.
Нина Агапова родилась 30 мая 1926 года. Она окончила ВГИК, мастерскую Сергея Юткевича и Михаила Ромма, работала в Театре-студии киноактера. За годы творчества снялась в таких картинах, как "12 стульев" (1971) Леонида Гайдая, "Дайте жалобную книгу" (1965), "Воскресение" (1960) Михаила Швейцера, "Слово для защиты" (1976) Вадима Абдрашитова, "Зигзаг удачи" (1968), "Чайковский" (1970) Игоря Таланкина, "Старики-разбойники" (1971) Эльдара Рязанова и других. В основном артистка исполняла эпизодические роли. Нина Агапова была заслуженной артисткой РСФСР.
Фото: ТАСС