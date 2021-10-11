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Ушла из жизни актриса из "Служебного романа" Людмила Купина

Советская актриса Людмила Купина ушла из жизни, сообщает РИА Новости.

Кадр из фильма "Служебный роман", режиссер Эльдар Рязанов

Согласно информации издания "Вечерняя Москва", актриса почувствовала себя плохо в конце минувшего месяца. Ее доставили в медучреждение, где диагностировали COVID-19. Через неделю Людмилу Купину перевели в реанимацию с поражением легких. 9 октября актрисы не стало.

Людмила Купина родилась 9 февраля 1944 года. Окончила Московское высшее театральное училище имени Щукина в 1969 году. Артистка снялась в таких известных фильмах, как "Служебный роман", "Вечный зов" и "Я тебя никогда не забуду".
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