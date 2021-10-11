Ушла из жизни актриса из "Служебного романа" Людмила Купина

Кадр из фильма "Служебный роман", режиссер Эльдар Рязанов

Согласно информации издания "Вечерняя Москва", актриса почувствовала себя плохо в конце минувшего месяца. Ее доставили в медучреждение, где диагностировали COVID-19. Через неделю Людмилу Купину перевели в реанимацию с поражением легких. 9 октября актрисы не стало.Людмила Купина родилась 9 февраля 1944 года. Окончила Московское высшее театральное училище имени Щукина в 1969 году. Артистка снялась в таких известных фильмах, как "Служебный роман", "Вечный зов" и "Я тебя никогда не забуду".