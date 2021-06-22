В столице пропала школьница. Об этом информирует Telegram-канал МВД Беларуси "Разыскивает милиция".
Днем 21 июня (около 13:39) 14-летняя минчанка Виолетта Хатянович ушла из школы на улице Народной. С тех пор о девочке ничего неизвестно.
Известно, что ранее жительница столицы уже уходила из дома.
Школьница выглядит на тринадцать-четырнадцать лет. Рост примерно 155–165 см, телосложение среднее, волосы темные. Пропавшая была одета в джинсовые капри до колен, светлую майку-безрукавку, джинсовую обувь. При себе у девочки розовый портфель с биркой, на которой указаны установочные данные.
Тех, кому известно что-либо о подростке на фото, просят обращаться в Заводское РУВД Минска: 8 (044) 744-30-79, 8 (029) 633-92-48, 102.
Фото: Telegram-канал "Разыскивает милиция"
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Ушла из школы и пропала: в Минске ищут 14-летнюю девочку
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