Ушел за грибами и не вернулся: следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины

- сказано в сообщении ведомства.Поисковые мероприятия в лесу около деревни Ляховщина Чаусского района продолжались несколько дней. Было найдено тело пропавшего сельчанина без признаков жизни.Следователем с привлечением специалистов УГКСЭ по Могилевской области проведён осмотр места происшествия, опрошены родственники погибшего. Назначена экспертиза. По предварительной информации, смерть грибника не носит криминальный характер.По данному факту Чаусским районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.