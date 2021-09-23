Ушел за грибами и не вернулся: следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины

20 сентября в Чаусском районе пожилой мужчина ушел в лес за грибами: спустя несколько дней было обнаружено его тело. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.
- Днем 21 сентября в правоохранительные органы обратилась 64-летняя женщина и сообщила, что ее супруг днем ранее ушел в лес за грибами и не вернулся. Она также пояснила, что муж звонил ей 20 сентября и сообщил, что заблудился. Ближе к полуночи он перезвонил и пояснил, что устал и не может добраться домой, также добавил, что у него разрядился мобильный телефон, - сказано в сообщении ведомства.
Поисковые мероприятия в лесу около деревни Ляховщина Чаусского района продолжались несколько дней. Было найдено тело пропавшего сельчанина без признаков жизни.
Следователем с привлечением специалистов УГКСЭ по Могилевской области проведён осмотр места происшествия, опрошены родственники погибшего. Назначена экспертиза. По предварительной информации, смерть грибника не носит криминальный характер.
По данному факту Чаусским районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.