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  2. Ушел из жизни белорусский художник, лауреат президентской премии «За духовное возрождение» Борис Цитович

Ушел из жизни белорусский художник, лауреат президентской премии «За духовное возрождение» Борис Цитович

Об этом сообщили в социальных сетях его друзья, а затем новость подтвердили в Вилейском краеведческом музее, где Борис Борисович долгие годы работал научным сотрудником, вел просветительскую работу с молодежью.


– Для нас это большая потеря, – сказала директор Вилейского краеведческого музея Надежда Авдей.

Борис Цитович родился в 1948 году в Коркино. Здесь, в 35 километрах от Челябинска, люди всех национальностей Советского Союза добывали уголь для уральских металлургических заводов.

Трудно сказать, как сложилась бы его жизнь, останься он на Урале. В Беларуси Цитович в 1972 году окончил Белорусский театрально-художественный институт (ныне академия искусств) и стал замечательным мастером станковой и книжной графики.

Уже в год окончания вуза он удостаивается всесоюзной премии за иллюстрации к роману Ивана Мележа «Людзі на балоце». Борис Цитович проиллюстрировал десятки книг белорусских классиков. Его рисунки и живописные полотна хранятся в Национальном художественном музее Республики Беларусь, в художественных галереях и частных коллекциях страны и мира.


Но не только своей книжной графикой славен этот удивительный человек. В 1974 году вместе с семьей он переехал из столицы в деревню Забродье Вилейского района. Во всех 35 деревнях Нарочанского сельсовета в 2011 году проживали 1652 человека, из них  половина в агрогородке Нарочь.

Так что край этот не самый населенный и богатый, но здесь каждый камень, каждое болотце, каждая деревенская хатка дышат историей. Здесь, на нарочанской земле, в 1916 году развернулось одно из судьбоносных сражений Первой мировой войны. В нем были убиты и ранены более 78 тысяч русских солдат и офицеров. Многие из них скончались в лазарете пехотной дивизии, размещавшемся в окрестностях Забродья.

Но в те годы Цитович об этом не знал, пока случайно не наткнулся в лесу на братские могилы, и это стало отправным пунктом для его исторических изысканий. В 1990 году он своими силами, с помощью друзей и солдат Сморгонского гарнизона воздвиг бетонный крест в память о погибших, а в 2004 году потратил всю президентскую премию на строительство часовни-памятника святых благоверных князей Бориса и Глеба, где ныне размещается созданный им единственный в СНГ музей-мемориал памяти жертв и героев Первой мировой войны.

Борис Цитович на возведении памятника. Вилейский район, 1990. 

Фото Сергей Глоба

– На премию от государства он поставил там храм в традициях белорусской народной архитектуры, – рассказал его коллега художник-баталист Владимир Сайко.

Владимир Григорьевич рассказал, что с Борисом Цитовичем познакомился в 2016 году, когда писал картину «Сибирские стрелки».

– Цитович много лет изучал Первую мировую войну, а у меня картина по событиям той эпохи. Он меня консультировал, мы снимали фильм. Мы собирались передать эту картину в музей Первой мировой войны во Франции, в Вердене, но ее захотели оставить в Поставах, где и происходили изображенные на ней события. Считайте, под Поставами мы спасали Верден контрнаступлением в 1916 году.

Сайко отмечает, что Цитович был консультантом на многих реконструкциях.


Кроме того, художник глубоко изучал иконопись. Он автор росписей в Свято-Тихоновской церкви города Вилейки. А вместе с женой Валентиной они в 1975 году создали Нарочанский образцовый детский театр «Ялінка». Борис Борисович был в нем художником, а Валентина – режиссером-постановщиком.

Таким и останется Борис Цитович в памяти народной – режиссером и художником собственной жизни. Он прожил ее для людей, для искусства, для истории, для родной Беларуси. Строя памятники другим, он создал вечный памятник себе.

juliaandr@gmail.com

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