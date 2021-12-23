Ушел из жизни актер Вадим Лобанов, сыгравший в сериале "Улицы разбитых фонарей"

На 82-м году жизни умер народный артист России Вадим Лобанов, сыгравший по меньшей мере 140 ролей в театре и около 70 ролей в кино. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), пишет ТАСС.
Вадим Лобанов родился 16 ноября 1940 года в Воронеже. Артист сыграл не менее 140 ролей в театре, а в его кинобиографии около 70 ролей. Вадим Лобанов известен по таким картинам, как "Улицы разбитых фонарей", "Сталинград", "Шторм", "Моонзунд", "Мажор", а также "Бедный, бедный Павел".
Фото: сайт СПбГУ/РИА Новости