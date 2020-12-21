Ущерб мировой экономике от контрафактной продукции оценивается в более 500 млрд долларов. Об этом в ходе VIII Международного форума «Антиконтрафакт-2020», который проходит сегодня в Минске, рассказал председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин.
Несмотря на то что ситуация в Беларуси складывается достаточно благоприятная, по его словам, эта проблема – общая.
– Как потребители, мы все хотели бы получать продукцию, в качестве которой мы уверены. Например, купил кто-то контрафактное лекарство, оно не только не будет лечить, но может и навредить. Традиционно рынки контрафакта – это алкогольная продукция (в некоторых странах она достигает 40 процентов), до 15 процентов подделок приходится на табачную продукцию. Как ни странно, до 30 процентов игрушек, поступающих на мировой рынок, также контрафактные. Поэтому важно вырабатывать совместные меры противодействия.
Организаторами форума, участие в котором помимо государств ЕАЭС приняли еще 17 стран, выступили Правительство Беларуси, Государственный комитет по науке и технологиям, Национальный центр интеллектуальной собственности, Евразийская экономическая комиссия, Международная ассоциация «Антиконтрафакт», Ассоциация защиты интеллектуальной собственности «БелБренд».
Участники форума планируют обсудить практические аспекты борьбы с контрафактом в цифровой среде, вопросы маркировки и систем прослеживаемости товаров, проблемы обеспечения безопасности товаров и противодействия фальсификации, механизмы противодействия незаконному обороту табачной продукции и др.
Фото: pixabay.com
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Ущерб мировой экономике от контрафактной продукции оценивается в более 500 млрд долларов
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