В прошедшем году в КНР от противоправных действий интернет-мошенников граждане потеряли 35,37 млрд юаней, или 5,5 млрд долларов, информирует ТАСС.
– Мошеннические действия особо крупного размера в сети интернет фиксируются довольно часто, что становится причиной имущественного ущерба для большого количества людей. В прошлом году общий объем ущерба от интернет-мошенников по всей стране оценивался в 35,37 млрд юаней, – уточнил заместитель председателя третьего судебного состава Коллегии по уголовным делам Верховного народного суда КНР Ли Жуйи во время специального брифинга.
– В настоящее время правонарушения в сфере интернет-мошенничества по-прежнему занимают одну из наиболее высоких позиций. В больших и средних городах страны доля таких дел в общем объеме уголовных производств достигает 50%, – отметил он.
Согласно информации Ли Жуйи, поскольку существует общественный резонанс от подобных судебных разбирательств, к организаторам преступных групп, а также рецидивистам суды КНР будут применять "более строгие меры наказания".
Фото: pixabay.com
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Ущерб от интернет-мошенников в 2020 году в Китае составил около 5,5 млрд долларов
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