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  2. Ущерб мировой экономике от коронавируса составит более $ 5 трлн

Ущерб мировой экономике от коронавируса составит более $ 5 трлн

Общий ущерб для мировой экономики из-за ограничений, введенных в связи с пандемией нового коронавируса, составит более 5 трлн долларов в течение двух лет. Такую оценку дала главный экономист Citigroup Кэтрин Ман, сообщает Bloomberg.


По мнению аналитиков, «мир вступает в самую глубокую рецессию в мирное время с 1930-х годов», правда, спад будет непродолжительным.

В то же время эксперты JPMorgan Chase оценивают ущерб мировой экономике от коронавируса в 5,5 трлн долларов, пишет ТАСС. Спад в развитых странах, по их мнению, будет сравним с аналогичными рецессиями 2008—2009 и 1974—1975 годов.

Аналитики Morgan Stanley считают, что ВВП развитых стран вернутся к докризисному уровню в третьем квартале 2021 года.

Фото: pixabay


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