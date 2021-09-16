Урсула фон дер Ляйен потребовала создать Европейский оборонительный союз

Она выразила обеспокоенность падением правительства Афганистана под натиском «Талибана». По словам фон дер Ляйен, это событие ставит серьезные вопросы не только перед блоком НАТО, но и перед государствами – членами ЕС.Глава Еврокомиссии потребовала ускорить развитие Европейского оборонительного союза. Как она отметила, для этого не нужно формировать новые подразделения, ведь они давно существуют. Фон дер Ляйен подчеркнула, что объединению нужно обладать достаточной политической волей, чтобы использовать военные инструменты в международных делах без помощи США и НАТО.Как считает фон дер Ляйен, ЕС должен обеспечивать большую стабильность в своем регионе и за его пределами. Кроме того, по ее мнению, союзу стоит принимать участие в миссиях, которые не инициированы НАТО или ООН.