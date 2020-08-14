Урожайность в одном из хозяйств Пуховичского района выросла в два раза

Награды от Минского горкома Белорусского профсоюза работников АПК вручили вчера тысячникам из Пуховичского района. Так, в СПС «Дричин» ОАО «Минский молочный завод №1» отличился водитель Дмитрий Мелешко: перевез более 1250 тонн зерна. Дмитрий Викторович о своих заслугах не задумывается, а ведь в сельском хозяйстве он трудится более 30 лет, пришел со школьной скамьи. Ежегодно попадает в число первых, а секрет простой – работа. В 2013 году его семья получила новый дом от хозяйства, добавила главный специалист по экономике и финансам Екатерина Сенько.

Соседнее хозяйство – СХФ «Красный май» ОАО «Минский завод игристых вин» – в этом году в большом плюсе: в сравнении с прошлогодним результатом урожайность повысилась на 60 процентов: с 19 центнеров на круг до 32. Процент убранных площадей на вчерашний день – 80 из 100, добавил и.о. директора Александр Пальчик.

Представители профсоюза вручили диплом и премию молодому комбайнеру Евгению Шеремету. В хозяйстве он трудится инженером-механиком, однако на период жатвы меняет кабинет на поле. Он из семьи аграриев: в «Красном мае» – вся семья. Отец Сергей Николаевич – главный инженер. 24-летний сын его не подводит: три года подряд в тысячниках, а в прошлом году по общему намолоту по итогам жатвы Женя занял третье место в Пуховичском районе. В этом году в его молодой семье было прибавление. Кстати, в хозяйстве сейчас ведутся работы по отводу земель, чтобы начать строительство 6 новых домов для работников предприятия.