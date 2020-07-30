Уровень загрязнения воздуха в Пекине в семь раз превысил норму ВОЗ

Концентрация мелких твердых частиц PM 2,5, служащих основным источником смога, достигла в четверг в Пекине 179 микрограммов на кубический метр, сообщили в Пекинском центре мониторинга охраны окружающей среды. Это более чем в семь раз превышает предельно допустимую норму, установленную Всемирной организацией здравоохранения – не более 25 микрограммов на кубометр.





Основными источником твердых частиц являются автотранспорт, угольные электростанции и металлургические предприятия, пишет ТАСС. Эти частицы способны проникать в легкие и кровеносную систему человека, накапливаться в организме и приводить к воспалению сосудов, проблемам с артериями и другим заболеваниям.

В 2013 году в Пекине и других крупных городах Китая был принят план экстренного реагирования на сильное загрязнение воздуха.

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