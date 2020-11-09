Предполагается, что это позволит в дальнейшем снизить сброс на Иркутской ГЭС, пишет РИА Новости.
«Уровень воды в озере Байкал опустился ниже критической отметки, которая составляет 457 метров. По данным на понедельник, уровень – 456,99 метра. Вероятно, это позволит снизить сброс воды на Иркутской ГЭС, но этот вопрос уже не в нашей компетенции», – уточнил представитель пресс-службы Главного управления МЧС региона.
Летом текущего года уровень воды в озере превысил критическую отметку, поэтому сброс воды на местной ГЭС пришлось увеличивать, чтобы не допустить подтопления населенных пунктов поблизости. Впрочем, как отмечает агентство, это привело к частичному подтоплению ряда островов.
Фото: РИА Новости
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Уровень воды в Байкале опустился ниже критической отметки
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