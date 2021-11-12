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  2. Уровень цен в Испании в октябре вырос на самый высокий показатель за 29 лет

Уровень цен в Испании в октябре вырос на самый высокий показатель за 29 лет

Индекс потребительских цен в Испании в октябре 2021-го составил 5,4%, пишет ТАСС со ссылкой на данные Национального института статистики королевства.


По его сведениям, «годовой показатель общего индекса потребительских цен в октябре составил 5,4%, что почти на полтора пункта выше, чем в предыдущем месяце, и является самым высоким [показателем] с сентября 1992 года».

Среди факторов, которые повлияли на рост индекса, выделили повышение цен на электроэнергию, газ и дизельное топливо.

Фото: pixabay.com
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