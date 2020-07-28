Уровень смертности от коронавируса связали с загрязненностью воздуха, 90% заражений приходится на крупные города

Сильное загрязнение воздуха может быть причиной повышенного уровня смертности в результате заражения коронавирусом, считают эксперты ООН.





«Согласно имеющимся показателям, плохое качество воздуха связано с более высоким уровнем смертности от COVID-19», – говорится в докладе ООН.

При этом городская среда стала эпицентром пандемии. «Согласно оценкам, на крупные города приходится 90% всех случаев", – заявили в организации.

Эксперты говорят, что это необязательно связано с высокой плотностью населения, передает ТАСС. "Крупные города бывают уязвимы из-за их организации, особенностей условий жизни, работы и передвижений их жителей".

В ООН отметили, что за время пандемии загрязнение воздуха и количество парниковых газов в мире значительно снизились. При этом в организации подчеркнули, что если не предпринять меры по охране окружающей среды в процессе снятия карантинных мер, очищение воздуха станет лишь временным достижением.