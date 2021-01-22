Стационары Гродненщины постепенно возвращаются к привычной работе

Зеленая зона теперь и в Гродненском областном кожно-венерологическом диспансере. Здесь уже с начала 2021 года принимают плановых пациентов. После того как выписали всех перенесших COVID-19, освободилось сразу 80 мест для лечения профильных больных.
— За все время пролечено 56 человек, инфицированных COVID-19, которые поступали на первых этапах, долечено 510 пациентов, также под нашим наблюдением в стационаре находилось 147 контактов первого уровня, — рассказывает главный врач УЗ «Гродненский областной клинический кожно-венерологический диспансер» Андрей Вертоградов. — Вспоминаются тяжелые ноябрьские недели, когда не хватало мест и приходилось доставлять койки в палаты.
Больница рассчитана на 80 круглосуточных коек, еще 25 — в отделении дневного пребывания поликлиники. Она находится рядом, в старом корпусе, там же располагается и лаборатория, которая занимается диагностикой COVID-19.
— Нам было легче, чем тем, кто непосредственно сражался за жизнь пациентов в стационаре, — продолжает главврач. — Мы же боролись с многочисленными последствиями: диабетом, сердечной недостаточностью, заболеваниями почек и многими другими. Первый раз больницу перепрофилировали 27 марта прошлого года. И в этот же день приняли первых пациентов на долечивание после перенесенных тяжелых пневмоний, ассоциированных с COVID-19. Делалось это для того, чтобы освободить места в стационарах, где есть кислородные точки и ИВЛ. Нашей задачей было выходить человека до удовлетворительного состояния и отправить домой. Очень тяжело приходилось докторам, которые десятки лет имели дело только с кожно-венерологическими заболеваниями. Мне было немного проще, так как уже более 10 лет совмещаю должность главного врача с работой анестезиолога-реаниматолога в другой гродненской клинике.
Заведующий дерматологическим отделением Юрий Холод, как и другие врачи, временно сменил специализацию, бросив все силы и знания на лечение больных, инфицированных коронавирусом. Признается, что рад вернуться к обычному графику:
— Соскучился по своей работе. Все наши врачи с головой ушли в другую сферу. Согласно рекомендациям из клиник, назначали пациентам лекарственную терапию, таблетки, уколы. За все время работы с ковидными пациентами были единичные случаи, когда ослабленному больному с тяжелой хронической патологией становилось хуже. Тогда его обратно переводили в экстренный стационар. Мне пришлось вспомнить все, чему учили в медуниверситете. Сейчас готовы ко всему. Скажут: завтра надо стать терапевтами — станем.
По мнению заместителя главного врача Екатерины Сергеенко, опыт COVID-кампании — ощутимая страховка в борьбе с вирусом. Никто не знает, будут ли новые волны, но одно ясно уже сейчас: профессионализм медиков значительно повысился. Однако людям не следует надеяться только на врачей, терять бдительность, забывать о социальном дистанцировании и соблюдении санитарных норм:
— Чаще всего пациенты при выписке просили какой-то чудодейственный рецепт или таблетку, которые позволят больше не заболеть. Приходилось настоятельно рекомендовать не пренебрегать респираторным этикетом. Качественно и достаточно профессионально оказывать помощь пациентам с несвойственной для нашего учреждения патологией помог небольшой, но очень сплоченный коллектив. И если поначалу каждого из нас преследовал страх заразиться этой коварной болезнью, сегодня мы уверены друг в друге, своих знаниях и умениях.
КСТАТИ
В настоящее время, вопреки прогнозам инфекционистов и санитарных служб, сильного наплыва пациентов с признаками ОРВИ и коронавирусной инфекции после больших праздников не наблюдается. Семь стационаров Гродненской области уже частично вернулись к обычному распорядку, и этот процесс продолжается. Поэтапный переход к штатному режиму ранее перепрофилированных больниц идет с учетом патологий, которые наиболее востребованы для оказания медицинской помощи. Ранее плановых пациентов терапевтического профиля приняло неврологическое отделение Университетской клиники. В ближайшее время будет восстановлена работа городской клинической больницы № 3. Прежде чем вернуть то или иное учреждение здравоохранения на обычные рельсы, обязательно анализируется потребность в госпитализации.
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