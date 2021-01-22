Стационары Гродненщины постепенно возвращаются к привычной работе

Зеленая зона теперь и в Гродненском областном кожно-венерологическом диспансере. Здесь уже с начала 2021 года принимают плановых пациентов. После того как выписали всех перенесших COVID-19, освободилось сразу 80 мест для лечения профильных больных.

















— За все время пролечено 56 человек, инфицированных COVID-19, которые поступали на первых этапах, долечено 510 пациентов, также под нашим наблюдением в стационаре находилось 147 контактов первого уровня, — рассказывает главный врач УЗ «Гродненский областной клинический кожно-венерологический диспансер» Андрей Вертоградов. — Вспоминаются тяжелые ноябрьские недели, когда не хватало мест и приходилось доставлять койки в палаты.



— Чаще всего пациенты при выписке просили какой-то чудодейственный рецепт или таблетку, которые позволят больше не заболеть. Приходилось настоятельно рекомендовать не пренебрегать респираторным этикетом. Качественно и достаточно профессионально оказывать помощь пациентам с несвойственной для нашего учреждения патологией помог небольшой, но очень сплоченный коллектив. И если поначалу каждого из нас преследовал страх заразиться этой коварной болезнью, сегодня мы уверены друг в друге, своих знаниях и умениях.











КСТАТИ

Медучреждение долечивало пациентов с COVID-19 еще во время первой волны пандемии. Осенью, с приходом второй, весь стационарный фонд диспансера был задействован под лечение ковидных больных. Благо работать с выздоравливающими врачи-дерматологи уже привыкли.Больница рассчитана на 80 круглосуточных коек, еще 25 — в отделении дневного пребывания поликлиники. Она находится рядом, в старом корпусе, там же располагается и лаборатория, которая занимается диагностикой COVID-19.— продолжает главврач. —, как и другие врачи, временно сменил специализацию, бросив все силы и знания на лечение больных, инфицированных коронавирусом. Признается, что рад вернуться к обычному графику:По мнению, опыт COVID-кампании — ощутимая страховка в борьбе с вирусом. Никто не знает, будут ли новые волны, но одно ясно уже сейчас: профессионализм медиков значительно повысился. Однако людям не следует надеяться только на врачей, терять бдительность, забывать о социальном дистанцировании и соблюдении санитарных норм:В настоящее время, вопреки прогнозам инфекционистов и санитарных служб, сильного наплыва пациентов с признаками ОРВИ и коронавирусной инфекции после больших праздников не наблюдается. Семь стационаров Гродненской области уже частично вернулись к обычному распорядку, и этот процесс продолжается. Поэтапный переход к штатному режиму ранее перепрофилированных больниц идет с учетом патологий, которые наиболее востребованы для оказания медицинской помощи. Ранее плановых пациентов терапевтического профиля приняло неврологическое отделение Университетской клиники. В ближайшее время будет восстановлена работа городской клинической больницы № 3. Прежде чем вернуть то или иное учреждение здравоохранения на обычные рельсы, обязательно анализируется потребность в госпитализации.