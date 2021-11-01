Уровень поддержки Байдена упал с августа на 7%

По результатам опроса деятельность Байдена на посту президента США положительно оценивают 42% жителей США. В августе данные такого же опроса указывали на то, что политику Байдена поддерживают 49% американцев, в апреле – 53%. Телекомпания подчеркивает, что колебания уровня поддержки предшественника Байдена – республиканца Дональда Трампа за время его президентства не поднимались выше отметки 9%.Опрос проводился с 23 по 26 октября 2021-го, участие в нем приняли 1000 совершеннолетних жителей Соединенных Штатов.Ранее социологическая служба Gallup сообщила, что рейтинг Байдена падает намного стремительнее, чем у большинства лидеров США с середины прошлого века. Предыдущий антирекорд принадлежал 44-му президенту США Бараку Обаме (занимал пост в 2009–2017 годах), его рейтинг за первые девять месяцев с момента вступления в должность уменьшился на 10,1%.