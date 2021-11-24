Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 50,4%

Об этом пишет ТАСС.
– По-прежнему самой важной задачей у нас с вами является достижение коллективного иммунитета. На сегодняшний день уровень коллективного иммунитета в целом по Российской Федерации составляет 50,4%, – привела актуальные данные вице-премьер Татьяна Голикова.
По ее словам, новый подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране неотвратим, нужно добиться коллективного иммунитета к COVID-19.
– Мы находимся в преддверии Нового года, и для того, чтобы избежать нового подъема заболеваемости, мы по-прежнему должны соблюдать те ограничительные меры, которые совместно выработали. К сожалению, я просто напомню, что, когда началась эта волна заболеваемости, мы стартовали с цифр 20 тыс. [заболевших] в сутки, сейчас у нас в сутки почти 35 тыс., и нам нужно значимо снизить заболеваемость и достигнуть тех искомых показателей коллективного иммунитета, которые мы себе обозначили для того, чтобы наиболее безопасно пройти новый эпидемический подъем. А он будет. Его, к сожалению, не избежали другие страны, – отметила Татьяна Голикова.