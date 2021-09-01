Уровень использования вторичных материальных ресурсов в нашей стране растет

Уровень использования вторичных материальных ресурсов в нашей стране из года в год растет. Об этом рассказал начальник управления регулирования обращения с отходами Минприроды Максим Тарасов.

По словам специалиста, меньше чем за 10 лет эта цифра выросла вдвое:

– С 2012 года мы получили рост объема использования ВМР в 2 раза. Сегодня это около 25–27%.

Максим Тарасов напомнил, что ежегодно в стране образуется до 4 млн тонн твердых коммунальных отходов.

Помимо этого, каждый год образуется около 60 млн тонн отходов производства, с учетом крупнотоннажных отходов (отходы переработки калийных руд и фосфогипса). Уровень их использования без учета крупнотоннажных отходов составляет более 80%.