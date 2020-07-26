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  2. Уровень доверия к Президенту Беларуси в Украине достигает 80 процентов

Уровень доверия к Президенту Беларуси в Украине достигает 80 процентов

Об этом в интервью программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» рассказал глава Иллиновской громады Донецкой области Владимир Маринич. По его словам, украинский народ устал от Майдана, потому что он реально ухудшил ситуацию:

- Шесть лет после Майдана пошли Украине в минус. Мы лишились части территории, погибло порядка 14 тысяч человек, в том числе около 200 детей. Есть такая пословица: «паны дерутся, у холопов чубы трещат». Все эти шесть лет чубы трещат у украинцев…Мне бы не хотелось чтобы такая ситуация повторилась в Беларуси.

Владимир Маринич отметил, что украинские политики, как правило, очень много обещают. Но проблема в том, что в кресле они сидят два, максимум три года, потом пропадают и не с кого спрашивать.

- Коммуналка растет постоянно, - сказал глава Иллиновской громады. - За последние пять лет квартплата подорожала в два раза, электроэнергия - в пять раз, газ - в десять раз. 20 процентов людей тратят на оплату услуг ЖКХ больше половины своих доходов. Медицина - наша головная боль. Туда (в больницы. – Прим. ред.) лучше не попадать. За все надо платить, элементарно - ты должен принести спирт и вату. Если говорить о каких-то операциях - это минимум 300 долларов.

В этой связи Владимир Маринич отметил динамичное развитие Беларуси:

- Ваша страна всегда была в тройке лидеров в СНГ. У вас зарплаты больше, пенсии почти в два раза больше. Уровень доверия к Александру Лукашенко в Украине  - порядка 70 процентов, а на Донбассе – 80 процентов. Александр Григорьевич - это политик высокого уровня, который смог навести порядок у себя в стране в отличие от многих постсоветских руководителей. В Беларуси работают фабрики и заводы, колхозы и совхозы, олигархов нет, медицина бесплатная, лекарства не поддельные. Поэтому если белорусов не устраивает Президент, мы его готовы забрать лет на пять хотя бы (смеется. – Прим. ред.) Самое главное, что Александр Григорьевич делал - это не экономика (да, это тоже важно), а то, что в Беларуси мир и стабильность.  

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