Причиной стала пандемия коронавируса, пишет БЕЛТА.
В августе с учетом сезонных колебаний уровень безработицы в Стране восходящего солнца вырос до 3%. Этот показатель рекордный с мая 2017 года – тогда безработица в стране была на уровне 3,1%, уточняет Reuters.
В августе безработных в Японии насчитали 2,06 млн – это на 490 тысяч больше, чем в том же месяце прошлого года. Всего неработающих людей в стране (включая пенсионеров) насчитывается 41,88 млн человек.
Фото: pixabay.com
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Уровень безработицы в Японии увеличился до 3%
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