Уровень безработицы рекордно повысился в США

Сейчас около 80% американцев находятся в условиях карантина или самоизоляции, сообщает Euronews.

Безработными в США только за прошлую неделю стали более 6,6 млн американцев, а общее число заявок на пособие по безработице на фоне пандемии коронавирусной инфекции за последние три недели превысило 10 миллионов.

Ранее президент Трамп подписал закон, предусматривающий выполнение Программы защиты выплаты заработной платы в размере 349 миллиардов долларов. Необходимая помощь будет предоставлена миллионам малых предпринимателей, которые смогут поддержать свой бизнес и занятость своих сотрудников. А экономисты опасаются, что из-за кризиса, вызванного коронавирусом, к лету без постоянной работы окажутся от 20 до 45 миллионов граждан.