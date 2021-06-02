"Уральские авиалинии" приступили к выполнению регулярного еженедельного рейса по маршруту Екатеринбург – Минск – Екатеринбург. Об этом сообщается на сайте Национального аэропорта Минск.
Первый регулярный рейс из Екатеринбурга встретили сегодня ночью в Национальном аэропорту Минск.
Авиакомпания будет выполнять полеты по средам. Вылет из Екатеринбурга – в 00:45, прибытие – в 2:05, время в пути – 3 часа 20 минут. Обратный рейс отправляется из Минска в 3:05, прилет – в 8:15, время в пути – 3 часа 10 минут.
С начала мая из Минска в Екатеринбург и обратно летает авиакомпания "Белавиа". Частота перелетов также раз в неделю. Таким образом, с начала лета по этому маршруту летают два авиаперевозчика.
"Уральские авиалинии" – российская пассажирская авиакомпания, занимающаяся регулярными и чартерными внутренними и международными перевозками. Штаб-квартира расположена в Екатеринбурге. Парк воздушных судов авиакомпании состоит из самолетов семейства А320 концерна Airbus.
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"Уральские авиалинии" начали летать из Екатеринбурга в Минск
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