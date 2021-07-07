Сформировавшийся в Мексиканском заливе ураган "Эльза" ослаб до тропического шторма у побережья штата Флорида, информирует ТАСС.
Согласно информации, размещенной Национальным центром по наблюдению за ураганами США, скорость порывов ветра в пределах стихии достигает примерно 32 метров в секунду. В настоящее время шторм стремится в северном направлении со скоростью около 22 километров в час. Ливень и порывистые ветры надвигаются в центр страны по юго-западной и западно-центральной Флориде.
Фото: pixabay.com
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Ураган "Эльза", сформировавшийся в Мексиканском заливе, ослаб до тропического шторма
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