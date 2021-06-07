Упрощение административных процедур, новые направления деятельности и льготные условия для крупных инвесторов. У Президента обсудили перспективы развития парка «Великий камень»

– Причина нашей сегодняшней встречи состоит в том, что Правительство внесло проект указа Президента о совершенствовании определенных норм, которые связаны с управлением и деятельностью этого парка.
По словам Президента, экосистема парка привлекательна особыми финансовыми условиями, развитой инфраструктурой, логистикой и географическим положением:
– Об этом говорит стабильный и поступательный рост количества резидентов парка (на 10–15 процентов в год) и создаваемых ими производств. То есть туда идут компании, открывают свое производство и работают на определенных условиях.
Александр Лукашенко напомнил, что этот парк создавался для привлечения в страну высочайших технологий, обучения наших людей этим технологиям и переноса опыта парка в производственной и других сферах на всю страну:
– Это самое главное. То, чего вы мне не доложили в конкретных цифрах, фактах: что мы получили в связи с теми льготными условиями, которые создали для инвесторов? Что получили для экономики, для страны, для людей? Когда вы это мне пропишете, что мы реально получили для страны, тогда будем делать какие-то дополнительные шаги. Это очень важно. Нельзя принимать нормативно-правовые акты, тем более указы Президента, не убедившись в том, какой результат был от прежних подобных решений.
Глава государства отметил, что сейчас в парке реализуются проекты 69 резидентов с учредителями из 13 стран:
– Это и Китай, и Германия, и Швейцария, и США. И капиталовложения под полтора миллиарда долларов. Неплохой результат. Но практика показала, что отдельные направления правового регулирования, возможно, требуют уточнения и развития. Десять лет уже парк прожил на определенных правовых условиях. Там уже целый город сложился со своими не противоречащими Республике Беларусь нравами, моралью и производством.
Но жизнь не стоит на месте, и Правительством подготовлен проект указа, которым предлагается откорректировать некоторые условия функционирования этого парка, а также улучшить регулирование бизнеса в нем. В частности, предлагается создание там промышленных кластеров, поддержка инновационной деятельности.
– Что касается кластеров, организационной структуры, если это важно и нужно, какие проблемы? Мы будем идти этим путем, – сказал Александр Лукашенко. –Главное, что здесь имеется в виду? Почему надо решение Президента по созданию кластеров? Что дополнительно за этим стоит?
И второе – улучшение, поддержка инновационной деятельности. Что еще нужно к тому, что уже сегодня создано? Потому что льготные условия, режим в парке очень привлекательный. Но, возможно, мы чего-то не создали.
Президент подчеркнул, что в этой работе следует исходить исключительно из интересов инвестора и интересов нашей экономики, нашего государства и общества:
– Здесь должен быть наш интерес. Что мы получим дополнительно? Если что-то получаем, значит, надо предпринимать какие-то меры. Если мы просто в угоду каким-то инвесторам это делаем, без пользы для государства, вряд ли такие предложения мною будут поддержаны.
Фото: БЕЛТА
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