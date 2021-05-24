Управлять новыми Apple Watch Series 7 можно будет с помощью жестов

Благодаря машинному обучению, датчики в часах смогут обнаруживать движения и распознавать их. Чтобы ответить на звонок, можно будет дважды сжать кулак. Прекратить отправку уведомлений пользователи смогут, сжав кулак один раз. Это важное нововведение: оно может быть полезно для людей с ограниченными возможностями.Кроме того, при помощи жестов можно будет управлять курсором, отвечать на входящие звонки, получать доступ к центрам уведомлений и управления.Планируется, что функция Assotive Touch станет частью OS 8.Как рассказали в видео, умные часы от Apple седьмого поколения могут появиться на рынке осенью 2022-го. Ожидается, что они получат плоские грани, будут выглядеть свежо и по-новому. Новинка будет доступна и в новом зеленом цвете.Фото: скриншот видео