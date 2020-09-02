Управление процессами энергопотребления позволяет экономить от 5 до 10 процентов энергоресурсов

По ее словам, сегодня вопросу цифровизации экономики уделяется большое внимание. То, что сделано в топливно-энергетическом комплексе, беспрецедентно., – отметила она. –– рассказала Ольга Прудникова.По ее словам, в потреблении важны экономия и бережливость. Учет природного газа, управление процессом его потребления влияет на эффективность всего газового комплекса в стране.Заместитель министра также уделила внимание вопросу диверсификации использования топливно-энергетических ресурсов.