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  2. Управление процессами энергопотребления позволяет экономить от 5 до 10 процентов энергоресурсов

Управление процессами энергопотребления позволяет экономить от 5 до 10 процентов энергоресурсов

Обновление и модернизация – одни из самых главных направлений развития любой отрасли. О том, какие цифровые, информационные технологии внедряются в газоснабжении и других сферах, рассказала заместитель министра энергетики Ольга Прудникова в рамках церемонии открытия административного здания Белыничского района газоснабжения филиала ГУ «Могилевоблгаз».

По ее словам, сегодня вопросу цифровизации экономики уделяется большое внимание. То, что сделано в топливно-энергетическом комплексе, беспрецедентно.

– Мы начинали с элементарного учета всех энергоносителей, а сегодня управляем процессами энергопотребления. Это дает свой эффект. В зависимости от учета и управления мы можем экономить от 5 до 10 процентов энергоресурсов, – отметила она. – Газовики по всей стране видят распределительную сеть – каждого потребителя, объемы потребления, типы оборудования. С этим связывается безопасность и надежность газоснабжения. Оборудование может быть опасным, поэтому оно должно проходить техническое обслуживание, освидетельствование, должна проводиться диагностика и при необходимости ремонт. Для обеспечения этих функций мы работаем не только с физическими лицами, но и со всеми крупными потребителями, – рассказала Ольга Прудникова.

По ее словам, в потреблении важны экономия и бережливость. Учет природного газа, управление процессом его потребления влияет на эффективность всего газового комплекса в стране.

Заместитель министра также уделила внимание вопросу диверсификации использования топливно-энергетических ресурсов.

Мы интенсивно внедряем и используем местные ресурсы. Первоначально это был торф. Сегодня, исходя из тех подходов, которые существуют в области экологии, мы переходим на использование брикетов из древесного топлива. Всё это варианты замещения импортируемого природного газа. Министерству энергетики необходима сбалансированность интересов всех наших производителей энергоресурсов. Для нас оптимально, когда используются и местные ресурсы, и газ, и электроэнергия, которую будет производить атомная электростанция во всех отраслях промышленности. Для конечного потребителя должна быть надежность, бесперебойность и доступность энергоресурсов по всем характеристикам.

malyshchyts@sb.by
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