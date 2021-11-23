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Управление делами Президента передало гуманитарную помощь для беженцев на границе

Гуманитарный груз от Управления делами Президента Республики Беларусь поступил в областную организацию Белорусского общества Красного Креста, сообщается на официальном сайте Управления.


– Мы сегодня привезли гуманитарную помощь тем, кто испытывает трудности на белорусско-польской границе. Постарались подобрать те вещи и продукты, которые востребованы в первую очередь самыми уязвимыми категориями беженцев, то есть женщинами и детьми. Мы надеемся, что наша поддержка пригодится тем, кто находится в логистическом центре возле границы. Это первый груз, сформированный нами, но при необходимости будут и другие, – подчеркнула сопровождающая машину гуманитарной помощи заведующая сектором Управления делами Президента Республики Беларусь Маргарита Левченко.


На склад были выгружены сетки с яблоками, продуктовые наборы, пледы, куртки, коробки с санитарно-гигиеническими принадлежностями. 


Отмечается, что часть гуманитарного груза будет поставлена беженцам завтра.

Фото: grodnonews.by
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