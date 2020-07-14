Уполномоченный по делам религий и национальностей провел прямую телефонную линию

Практика проведения прямых телефонных линий различными должностными лицами уже не один год доказывает свою эффективность. Люди обращаются с самыми разными вопросами. Уполномоченный по делам религий и национальностей Леонид Гуляко ответил по телефону на поступившие вопросы. Среди них были, например, о строительстве храма в Витебске, об освобождении от налогов поступающей из-за рубежа финансовой помощи для религиозных организаций, о благоустройстве кладбищ и прихрамовых территорий.





Леонид Гуляко пояснил, что работа ведется системная:

– Не скажу, что люди звонят и высказывают недовольство. Наоборот, у них есть интерес к определенным темам или пожелания. Также граждане хотят узнать более подробную информацию. Что касается благоустройства территорий, то местная власть при необходимости помогает, и никаких серьезных проблем нет. Мы каждый месяц обязательно выезжаем в конкретные районы. Проводим приемы граждан, дни информирования, встречаемся с представителями всех конфессий. Обсуждаем текущие дела, всегда на таких мероприятиях есть и местная власть.

Также уполномоченный по делам религий и национальностей рассказал, что обращения могут быть не только по его тематике. Поступил вопрос о необходимости строительства инфекционного отделения Слонимской районной больницы:

– Естественно, мы не можем дать конкретный ответ по этой проблематике. Но зато можем обратиться в соответствующее ведомство, где вопрос компетентно рассмотрят. На мой взгляд, приемы граждан очень важны, потому что оперативно решаются многие проблемы людей.