Напомним, 25 апреля наблюдалось временное снижение давления в системе водоснабжения в зоне влияния РПНС «Шабаны». Для выявления причин и принятия мер по восстановлению водоснабжения оперативно направлены бригады УП «Минскводоканал».
Силами предприятия оперативно локализовано повреждение на водоводе диаметром 500 мм, расположенном в Минском районе в границах населенных пунктов Новый Двор и Королищевичи.
– По состоянию на 10:30 26.04.2021 после производства технологических переключений на водопроводных сетях водоснабжение потребителей в деревне Новый Двор и деревне Королищевичи восстановлено в полном объеме, – уточнил начальник производства "Минскводопровод" УП «Минскводоканал» Антон Голоскок.
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УП «Минскводоканал»: водоснабжение потребителей в деревнях Новый Двор и Королищевичи восстановлено в полном объеме
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