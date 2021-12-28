Университет Хопкинса показал действие вакцин от COVID-19 на примере фильма «Один дома»

Университет Джонса Хопкинса, ставший во время пандемии одним из основных источников статистики по коронавирусной инфекции, представил в соцсетях отрывок из знаменитой комедии «Один дома». На ее примере ученые показали принцип работы вакцин против COVID-19, сообщает РИА Новости.
Работники института выбрали момент из фильма, в котором главный герой – мальчик Кевин бросает в грабителей банки с краской, привязанные веревками к перилам. В новой версии в качестве вакцины и ее бустера выступили две банки, а штаммы «дельта» и «омикрон» – это злодеи, проникшие в дом.
Видео: twitter.com/JohnsHopkinsSPH